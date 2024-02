In via Bernini un armadio alla fermata: "E non aspetta il bus..."

Da qualche giorno alla fermata del bus in via Bernini c'è un grosso armadio parzialmente smantellato. Il cafone che ha avuto questa geniale idea dovrebbe solo vergognarsi di abitare questo mondo. Il problema principale è che di questi indegni esseri "umani" Palermo ne è piena.

Ai nostri cari e zelanti amministratori (destra, sinistra centro...) chiediamo: quando verrà il momento di mettere in atto serie politiche di contrasto alla inciviltà dilagante che sovrasta questa città? Conosco la risposta... ahimè! C'è da augurarsi che la Rap intervenga al più presto per lasciare la fermata libera dall'ingombro, ma si dirà che non hanno personale ecc... Attendiamo con ansia l'aumento della Tari.