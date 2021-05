Area giochi per bambini di via Pitrè completamente distrutta

Gentili amici di PalermoToday, già tempo fa ho letto sulla vostra pagina delle segnalazioni, diversi articoli riguardanti il degrado dell'area giochi chiamata "Parco dei colori" di via Pitrè. Ma è evidente che le precedenti non sono bastate. Io sono padre di due bambine di 5 e 7 anni. Abito, ovviamente, in zona e quel piccolo parco era davvero importantissimo per noi residenti. La conformazione urbana di molte aree del quartiere infatti è addirittura senza marciapiedi. Domenica pomeriggio, dopo diversi mesi ho deciso di provare a portare un po' lì le mie figlie, ingenuamente convinto che le segnalazioni che ho letto in giro avessero sortito un qualche reazione o risultato. Niente di più sbagliato.

Il parco è ancora peggio dell'ultima volta in cui ci sono stato. Cestini della spazzatura stracolmi e cumuli di rifiuti ovunque, giochi guasti (le altalene ormai sono sparite, uno scivolo di plastica in pezzi e altro), erba incolta. Piange il cuore a vederlo così, le mie figlie sono state in quel parco decine di volte e adesso non possono più neanche avvicinarsi. Chiunque passi da lì può accorgersi da solo in che stato versa l'area. Spero che questa mia non sia solo l'ennesima segnalazione che finisce nel dimenticatoio.