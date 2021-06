Arriva Arbarìa, la nuova compagnia folk diretta da Piero Tutone

Arbarìa, nuova compagnia folk, è il titolo di un progetto teatral-folk di prosa, danza, musica e recitazione che nasce dal desiderio di riportare alla luce le forti istanze di bellezza che derivano dalla storia popolare della nostra meravigliosa Isola. I componenti (tutti provenienti da area folk) della compagnia hanno avuto l’immensa fortuna e il grandissimo onore di vivere il folk e la tradizione popolare da molto vicino, collaborando con i più grandi esponenti della cultura popolare e potendo assaporare la magia e il profondo attaccamento verso questo mondo.

Attraverso il patrimonio culturale popolare lasciato dai folkloristi, antropologi, autori e cantanti di musica popolare e i racconti, leggende, fiabe e storie della tradizione si vuole riportare alla luce un nuovo modo di “fare folk”, che arrivi soprattutto ai giovani e ai bambini, i prossimi, in età generazionale, a poter vivere e continuare a trasmettere questa ricchezza. La volontà è quella di regalare alla città di Palermo, alla Sicilia e al mondo tutto, un dono, di cui farsi carico per far sì che tutto questo non venga dimenticato ma bensì ascoltato, maturato e condiviso ancora una volta, iniziando così una “nuova catena di trasmissione” che possa arrivare a tutte le generazioni che ci seguiranno.

I membri della compagnia: Virginia Maiorana, Alessandra Ponente, Gaetano Mirabella, Carlo Di Vita, Noa Blasini, Noa Flandina, Piero Tutone.