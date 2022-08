Vergine Maria, appello per cercare volontari e ripulire la spiaggia

Basta sola protestare, bisogna anche intervenire. Pubblichiamo questo avviso per trovare volontari. Domani, lunedì 22 agosto, alle 17.30, un gruppo si adopererà per la pulizia della spiaggia di Vergine Maria. Persone senza nessuna bandiera politica, solo per spirito di iniziativa e senso civico. Si è certi che i residenti si renderanno disponibili per collaborare. Ognuno potrà munirsi di qualche sacco nero e di guanti.