La nuova app dell'Amat e le fermate che non esistono più da oltre un anno

Su Google Maps e adesso anche sulla app dell'Amat "Muoversi a Palermo", le fermate della parte iniziale di via Oreto risultano attive, invece, non è più permesso agli autobus di attraversare il Ponte Oreto da più di un anno ormai. Non è mai stato corretto su Google Maps e non lo hanno fatto adesso con la nuova applicazione "Muoversi a Palermo", rendendo così inaffidabili i percorsi e gli orari degli autobus.