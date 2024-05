"In onore di Giovanni Falcone chiediamoci tutti se ogni giorno facciamo il nostro dovere"

Oggi 23 maggio 2024 non si dovrebbe celebrare solo il ricordo del sacrificio della vita di Giovanni Falcone, di sua moglie e degli agenti di scorta, ma anche e soprattutto chiederci, amministratori e cittadini: "Faccio giornalmente il mio dovere combattendo, ognuno con il proprio ruolo, la mentalità mafiosa e tutto quello che ne consegue?". Oggi è il giorno del confronto con esempi luminosi che hanno sacrificato tutto per il bene comune. Mi auguro che, alla luce di questi esempi, i cittadini sappiano scegliere con consapevolezza i loro amministratori e denunciare a più non posso tutti coloro che ambiscono con mezzi illegali alle poltrone e non pensano minimamente di mettersi al servizio del benessere dei cittadini.