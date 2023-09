"Io non amo questa Palermo. Non la amo affatto"

Gentile Federica Virga, ho letto il suo articolo dove lei chiede ad Angelo Duro “tu devi capire solo da che parte stare”. Non so cosa risponderà, ma so di certo da che parte sto io. Ebbene, io non amo questa Palermo. No, non l'amo affatto. Si, amavo Palermo del passato, perché cresciuto coi valori di rispetto verso gli altri e soprattutto della cosa pubblica. Ho appena lasciato Palermo e confesso che non mi manca. Epperò mi pesa già la lontananza degli affetti cari: legami di sangue e di amicizia. Ho soggiornato per 4 giorni in una casa, situata in una strada trafficatissima il cui traffico dei tir e dei veicoli in genere, producevano decibel insopportabili.

I limiti di velocità? Trasgrediti con naturalezza, così come il diffuso uso del telefonino mentre erano alla guida. Per non parlare dei centauri che sfoggiavano teste rasate e chiome al vento. Tuttavia, spezzo una lancia a favore di tanti automobilisti, che ahimè, colpiti da daltonismo passavano col rosso e quindi scusabili. Perdonate la mia ilarità. Ho trascorso 4 notti insonne per colpa di quei "vastasi" e incivili che noncurante delle ore notturne, viaggiavano con la radio a tutto volume. Eppure siamo nel 2023. Mi spiace vedere la mia città natia, ridotta in un ammasso di immondizia. Mi spiace vedere la strada teatro della mia crescita giovanile, allagata da pochi millimetri di pioggia.

Ecco, io so da che parte stare gentilissima Federica. Vorrei stare nella mia splendida Palermo di una volta e non quella di oggi. Ed essendo un patriota palermitano, ci ritornerò col sogno di veder un radicale cambiamento. E quindi, invito i palermitani a compiere uno scatto d'orgoglio: tutti insieme facciamola splendere. La Conca d'Oro, rappresenta le nostre radici.