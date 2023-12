Il Palermo Marina Yachting non è per tutti: "L'anfiteatro a gradoni non doveva essere per tutti?"

Passati i bagordi dell'inaugurazione del notevole e suggestivo intervento sul Molo Trapezoidale, un brano di città che prima non c'era e da poco donato alla cittadinanza, inizia a emergere qualche criticità. In particolare, durante le varie interviste rilasciate da chi ha contribuito alla realizzazione dell'opera, è stato sempre sottolineato che l'anfiteatro a gradoni prospicente Montepellegrino fosse uno spazio di sosta gradevole fruibile da tutti, per potere ammirare "il promontorio più bello del mondo". Prova tangibile sarebbe ad esempio la scala di accesso esterna e le cornici di visuale prospettica su determinati scorci. Purtroppo invece dispiace constatare che da qualche settimana l'accesso a tale spazio è stato negato con delle transenne, e proprio qualche giorno fa si è venuti al corrente che l'anfiteatro adesso è pertinenza del ristorante "CitySea" di un noto chef, molto famoso in città, e quindi godibile solo dai clienti del ristorante. La gradonata infatti risulta adesso allestita con cuscini e illuminazione da wine bar (come si nota in foto).

Il risultato è l'ennesimo spazio promesso alla cittadinanza che viene privatizzato e gestito secondo le logiche privatistiche e lucrative, nonostante le tante belle parole che tradivano un approccio sociale e pubblico, rilasciate dai vari attori coinvolti nel progetto. Se consideriamo inoltre che i vari player coinvolti per la parte food e del loisir sono indubbiamente per un utenza "altospendente", ci si chiede se davvero il Pmy sia per tutti i palermitani o solo per alcuni, così come ci si chiede se tali orientamenti saranno replicati nella nuova interfaccia Porto-Città di via Crispi, attualmente in corso d'opera. Mai come adesso speriamo tutti di sbagliarci ed essere smentiti.