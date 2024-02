Andare in bici a Palermo: "Come vivere giorni di ordinaria follia"

Gallery



Attraversare il centro di Palermo in bicicletta, con il monopattino o con qualunque altro velocipedo, è diventato per i lavoratori che lo devono attraversare, per necessità, sempre più complicato. E’ come se si facesse una guerra giornaliera a noi cittadini che hanno deciso di usare un mezzo sostenibile, non inquinante, in una città dove il mezzo pubblico è quasi inesistente e il traffico è sempre in aumento e si viene osteggiati quotidianamente, tutto ciò ha come risvolto della medaglia un grave e al momento irrisolto problema di sicurezza.

Al mattino per recarsi al lavoro sino alle 9.30 tutto bene, il problema grave è il rientro a casa dove le alternative di attraversamento del centro storico sono riconducibili a due assi viari di attraversamento paralleli che sono via Roma e corso Alberto Amedeo. Queste due strade sono pericolosissime, piene di buche con il manto stradale dissestato. Ai lati della strada vicino al marciapiede il manto è in discesa e i tombini non sono regolari e diventano come buche: questo può provocare delle cadute accidentali anche senza causa terza.

Inoltre mi è stato raccontato da parenti e amici muniti di auto che percorrono regolarmente la via Roma con Ztl che da quando è attiva l’ordinanza la presenza dei velocipedi è un problema: si sentono meno sicuri ed è successo a me personalmente mentre ero in bicicletta che per scansare un buco mi sono trovata a ridosso di un’automobile e sono stata aggredita verbalmente dal proprietario dell’auto, ma un percorso lineare e sicuro non esiste, credetemi, è una roulette russa.

Cambiando strada e prendendo da Palazzo Reale ogni giorno mi ritrovo a discutere con le forza dell’ordine polizia, vigili urbani che controllano l’asse di corso Vittorio Emanuele e nel tratto che va da Porta Nuova e via Matteo Bonello dove dall’ordinanza si evince che è possibile percorrere questo tratto di strada in sella, ma in prossimità delle transenne a ridosso di Villa Bonanno vengo costretta a scendere dalla bicicletta quasi ogni giorno per portarla a mano e vengo rimproverata se insisto che l’ordinanza dice che il divieto di via Vittorio Emanuele va tra via Mario Bonello e via Porto Salvo in questi giorni una vigilessa che mi ha fermata, mi ha detto che conosce l’ordinanza e che ho ragione, che il divieto va da via Bonello però nel tratto di strada che va da Porta Nuova a via Matteo Bonello è presente un cartello con divieto di transito in sella e quindi devo scendere.

Il cartello è stato messo sul lato sbagliato in quanto il transito è sulla destra e il cartello è a sinistra, ma poi questo cartello per quanto descritto nell’ordinanza non dovrebbe esistere, anche dei poliziotti mi hanno fatta scendere, per la presenza di quel cartello e sono stati abbastanza aggressivi sulla mia insistenza dell’ordinanza che, secondo me, non avevano neanche letto, ma il cartello docet. Visto quanto raccontato invito il nostro assessore alla Mobilità di fare questa bellissima esperienza se gli fosse possibile e se ne avesse voglia con un gruppo di cittadini interessati al problema delusi da questa ordinanza percorrendo con noi la via Roma, il corso Alberto Amedeo e se vuole gli faccio conoscere strade di Palermo disastrate.

Ogni giorno percorro via del Vespro nel tratto che va da piazza Durante al parcheggio Vespri dove custodisco la mia bicicletta e credetemi i buchi sono ogni giorno più profondi, e quando arrivo ringrazio il signore per essere arrivata, anche questo tratto di strada vorrei che il nostro assessore vedesse. Questa richiesta di condivisione dell’esperienza nel percorrere queste strade nasce dall’esigenza di far capire le ragioni del nostro malcontento e magari trovare delle soluzioni e la prima cosa da fare in attesa è la sospensione dell’ordinanza che ci restituisce sicurezza ed eventualmente il ripristino della stessa non prima della costruzione di nuove e sicure piste ciclabili.