Non è la scalinata di una città fantasma, ma quella delle Mura delle Cattive accanto Porta Felice. Da parecchio tempo non viene più aperta al pubblico ed è lasciata in uno stato di degrado. Non è tollerabile per il rispetto che merita questo sito monumentale importante della nostra città di Palermo.

Segnalazione inviata alla redazione di PalermoToday dal Comitato Kalsa.