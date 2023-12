"Via Roma, anche il Natale ha abbandonato il tratto da corso Vittorio alla Stazione..."

Gallery



Anche il Natale ha abbandonato la zona tra la via Roma e la via Maqueda, nel tratto compreso tra l’incrocio con corso Vittorio Emanuele e la stazione centrale. Da giorni le luci natalizie affisse dal Comune sono spente e alcune funzionano in parte, un peccato per i turisti che arrivano in città da questi due assi viari e anche per i pochi commercianti rimasti che, grazie all’atmosfera natalizia, potevano vedere un maggior numero di clientela invogliata a passeggiare. Un elemento che si aggiunge all’abbandono da parte delle istituzioni di questa splendida zona, che quotidianamente affronta il problema della sicurezza urbana e che sta vedendo abitanti e consiglieri di circoscrizione scendere in strada giovedì 21 alle 21, per sensibilizzare gli enti preposti.