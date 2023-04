Lastre di amianto abbandonate in piazza Magione accanto alla scuola Ferrara

Gallery











Abbiamo segnalato da giorni questo gran quantitativo di amianto abbandonato a piazza Magione accanto via dello Pace. La cosa che preoccupa di più è che si sta sbriciolando sotto le ruote delle macchine che ci passano di sopra e proprio lì accanto si trova la scuola elementare Ferrara. Speriamo in un intervento urgentissimo da parte del Comune per evitare gravissime conseguenze per la salute delle persone.