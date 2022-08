Amianto abbandonato a due passi dalla Cattedrale

Dopo aver segnalato più volte alla RAP la presenza di numerosi ingombranti in piazza Beati Paoli (punto di snodo tra il mercato del Capo e la Cattedrale, percorso giornalmente da centinaia di turisti) la sorpresa! Lastre di amianto in bella mostra di sè, presupposto per "legittimare" i tanti incivili della zona a continuare ad abbandonare ingombranti oltre a costituire un grave pericolo per la collettività.