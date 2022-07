Ambulatorio Nefrologia chiuso al Policlinico, la responsabile: "Disposizione regionale"

Riceviamo e pubblichiamo una nota di Santina Cottone, responsabile dell'Unità operativa di Nefrologia e Dialisi del Policlinico, che risponde alla segnalazione "Hanno chiuso da un giorno all'altro l'ambulatorio di nefrologia del Policlinico".

Gentile Signora,

la sua comprensibile e motivata protesta per la chiusura improvvisa degli ambulatori dell’Unità Operativa di Nefrologia e Dialisi del Policlinico, mi fa sentire in dovere, in qualità di Responsabile dell’Unità Operativa, di dare una spiegazione a Lei ed agli altri, numerosi, pazienti che si sono trovati ad affrontare la sua stessa difficoltà. Anzitutto vanno chiarite le dinamiche: la conversione in Covid di un reparto ospedaliero viene disposta dall’Assessorato alla salute alla Direzione dell’azienda ospedaliera (nella fattispecie Azienda Ospedaliero-Universitaria Policlinico); quest’ultima dà disposizione al responsabile (o primario) dell’unità operativa, che si deve adeguare a quanto deciso dalla direzione aziendale.

La chiusura degli ambulatori dell’Unità Operativa di Nefrologia del Policlinico conseguente alla ri-conversione in Covid del servizio di dialisi è dovuta alla logistica degli ambienti dedicati a questa attività clinica. Infatti, i nostri ambulatori sono allocati nel medesimo corridoio che accoglie la sala dialisi. Dovendo convertire quest’ultima in dialisi-covid, siamo costretti a sopprimere gli spazi dedicati ad ambulatorio, day-hospital e day-service per potere istruire il "percorso pulito" attraverso cui i sanitari, dopo avere indossato tutti dispositivi previsti nel medesimo percorso, possano accedere alla sala dialisi Covid. La repentinità della chiusura degli ambulatori è dovuta alla repentinità della disposizione che ha convertito in Covid la dialisi, con l’impossibilità di preavvertire con ampio anticipo.

Purtroppo, non fa parte delle nostre possibilità deviare i pazienti presso altri nosocomi, visto che tutte le attività cliniche non emergenziali sono regolate da prassi amministrative che esulano dalle competenze dei dei singoli Sanitari.

Mi rammarico per le difficoltà che siamo stati costretti a creare e spero vivamente che la Nefrologia del Policlinico possa tornare a svolgere regolarmente tutte le attività cliniche che le sono peculiari, garantendo assistenza a tutti i pazienti nefropatici, attività che abbiamo dovuto sospendere per dare un contributo alla lotta contro la pandemia da Covid, come mi è stato indicato di fare.