Mercatino di Villa Tasca: "Ambulante sradica alberello da poco piantato, inutile la chiamata ai vigili"

Spesso si sente parlare di Palermo come la città della manutenzione inesistente. Ma questa è un'altra storia, è la storia di quanto poco possa durare una miglioria senza i dovuti controlli. Sì perché venerdì 7 aprile vengono piantati, a spese dei contribuenti, degli alberelli lì dove le aiuole risultavano vuote.

Peccato che ogni giovedì il viale in questione, viale Santissima Maria Mediatrice, diventi area adibita al mercato rionale. Infinito è l'elenco dei disagi che questo evento settimanale causa costantemente da anni ai residenti (marciapiedi dissestati per colpa dei furgoni che li utilizzano come parcheggi, difficoltà per gli anziani e i disabili a raggiungere le proprie abitazioni, posteggi carenti, transito dei mezzi di soccorso in caso di necessità, cartelli stradali storti, urla fin dal mattino, spazzatura, sacchetti di urina lasciati nelle aiuole, e così via).

Mai però mi sarei immaginata di vedere, questa mattina 13 aprile, un venditore ambulante scendere dal proprio mezzo, stringere l'albero con una mano e cominciare a camminare in cerchio attorno all'aiuola, sradicando di conseguenza l'alberello, per poi trascinarlo vittoriosamente lontano, in modo che non potesse più disturbarlo. A completare il tutto il parcheggio finale sul marciapiede, davanti all'ingresso del condominio, come da consuetudine.

La chiamata alla polizia municipale si rivela totalmente inutile, in linea con tutte le altre segnalazioni effettuate. Escludono l'intervento in mattinata, aggiungendo che "conoscono bene il mercato in questione" e che senza prove non è possibile nemmeno multare il comportamento scorretto. Quindi un cittadino, nonché contribuente, non solo deve subire costantemente tutta questa serie di disagi, ma deve anche convivere con la frustrazione di non riuscire a cambiare nulla. Perché prima deve recuperare le prove dell'avvenuto reato (perché di reato si tratta) e solo successivamente, forse e chissà con quali tempi, le autorità interverranno?

Nel frattempo il danno è stato fatto, non viene effettuato alcun sopralluogo e l'episodio rischia di rimanere non solo impunito, ma anche di diventare un esempio negativo per altri venditori ambulanti, che sentendosi padroni impuniti potrebbero adottare il medesimo comportamento. Perché ci si deve rassegnare al degrado?