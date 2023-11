Ragazzi costretti a percorrere chilometri a piedi con gli zaini pesanti per raggiungere il capolinea del tram. E per chi arriva dal capolinea del tram al Cep, chilometri per raggiungere la fermata Amat 513. Ma le segnalazioni vengono ignorate. Richiediamo la modifica del percorso: dalla via Luigi Cosenz svolti a sinistra verso il capolinea del tram.