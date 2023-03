"Amap Villabate, potenziare lo sportello"

Lo sportello Amap di Villabate riceve 2 giorni la settimana dalle 8.00 alle 13.30. Premetto che avere un servizio sul proprio territorio è un'aiuto per la cittadinanza che evita di andare in città per disbrigare le pratiche ( nuovi allacci,volture,subentri e chiarimenti vari). La cosa inaccettabile è che quest'unico sportello debba soddisfare le richieste di diversi comuni limitrofi creando lunghe attese e turni insostenibili per i clienti. Esempio dalle 5 del mattino si rischia di non essere ricevuti dall'unico operatore che pur facendo miracoli e sempre solo. La Democrazia Cristiana - Villabate si farà portavoce con una richiesta di potenziamento,chiedendo di aumentare il personale o i giorni di ricevimento,sperando che la direzione di Amap Spa prenda in considerazione la richiesta. Il Coordinatore Cittadino Valerio Pietraperzia.