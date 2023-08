"Impossibile prendere un appuntamento all'Amap"

Il sito internet dell'Amap, nonché l'app, tra le varie opzioni, danno quella di poter prendere un appuntamento. Ma questo servizio non funziona completamente, neanche telefonando al numero verde. Quindi si costringe l'utenza ad affrontare mattinate intere per il proprio turno. Soltanto 2 impiegati ad affrontare il marasma che si crea, a fronte di una utenza così numerosa. Non è possibile che in una grande città ci sia solo un rosicato ufficio (via Volturno) a sbrigare tutte le operazioni di sportello. È vero che noi palermitani, dopo tanti decenni, abbiamo fatto il callo ai vari disservizi del Comune di Palermo, ma questa situazione, come altre, andrebbe rivista e corretta.