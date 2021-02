"C'è un alveare accanto a casa mia: nessuno mi aiuta a toglierlo e le api hanno invaso il mio terrazzo"

Accanto alla casa che ho recentemente acquistato in via Cardillo c'è un alveare: si trova nella parete esterna di una casa disabitata. In breve tempo le api hanno invaso il terrazzo di casa mia. Ho contattato i vigili del fuoco, la protezione civile, la polizia municipale e diversi apicultori: ebbene, tutti si sono rifiutati di togliere questo alveare.

Al di là del fastidio e del pericolo che possono provocare le punture delle api, so bene che si tratta di una specie protetta. Protetta a tal punto che nessuno le vuole disturbare. Io ho anche una disabilità visiva e spesso mi ritrovo queste api nei panni stesi in terrazzo. Vorrei che qualcuno, nel rispetto delle api, si prendesse carico di risolvere il problema.

Giosuè Sottile