Gli alunni della scuola Cavallari escono in barca a vela per un progetto di Plastic Free

Uscita in barca a vela per gli alunni della scuola Cavallari che hanno concluso un progetto realizzato in collaborazione con l'associazione "Plastic free" a cui hanno partecipato con entusiasmo lo scorso anno scolastico. Il 14 settembre i ragazzi delle classi quinte accompagnati dai genitori si sono recati al parco della salute e poi affidati ai docenti dell'istituto con i quali sono saliti sulle barche a vela organizzate dalla capitaneria di porto per un giro in mare. Una meravigliosa esperienza per i bambini di una scuola di periferia che hanno visto realizzarsi un sogno che potrà accendere in loro il desiderio di un futuro da navigatore.