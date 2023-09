"Altro incidente in pochi giorni, stavolta mortale: il Comune ci ascolti"

Altro incidente in pochi giorni a Palermo, stavolta mortale, ad avere la peggio un uomo mentre attraversava la strada, viene investito da un auto. A scrivere è il presidente del comitato civico di Palermo - cambiamo la nostra città, Nicolò Romano.

"Altro incidente nella nostra circoscrizione: qualche giorno fa ad avere la peggio erano stati due ragazzi a bordo della moto, investiti da un mini Cooper guidata da un ragazzo risultato positivo all'acool test. Adesso, nei pressi di via San Filippo, via dell'orsa, ad avere la peggio un uomo mentre attraversava la strada - continua Romano -. I residenti sono infuriati, spiega Romano, ho parlato con alcuni residenti sul posto, che lamentano la grave visibilità dovuta ai pali dell'illuminazione pubblica spenta, altri lamentano il fatto che in quelle strade, non sono presenti i dossi stradali, altri lamentano le linee della strada non visibili, e altri lamentano i controlli inesistenti da parte delle ff.oo. Inoltre, continua Romano - ci tengo a precisare che sotto l'ordine dei residenti, mi rivolgerò con un atto ufficiale al comune di palermo, e vigilerò sui lavori e altro, riguardo il caso, se il comune non sente, continua Romano - contatterò il prefetto, affinché questa zona sia messa in sicurezza, sottolineando che quella strada, deve essere messa in sicurezza urgente, - spiega Romano: abbiamo già raccolto centinaia di firme con relativi documenti per depositare il tutto, il comune adesso che è scappato il morto, ci ascolti, e ascolti il dolore dei familiari".