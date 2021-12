Ripristinate le strisce pedonali in via dell'Orsa Minore. Così il consigliere della terza circoscrizione Alfredo Ilardi: "Da tempo le strisce erano schiarite, e dopo vari incidenti successi in questi giorni ho contatto l'Amat, per il ripristino delle strisce. Si sono subito attivati per risolvere il problema e li ringrazio".