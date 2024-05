Alto rischio di incidenti in via Castelforte

A seguito della scarificazione del manto stradale di via Castelforte, dopo i recenti acquazzoni, nel tratto di via Castelforte successivo alla piazza Pallavicino, si sono formate due pericolosissime, larghe e profonde voragini che occupano tutto il manto stradale, creando un pericolo per motociclisti in transito e per le auto che rischiano di rompere pneumatici e ammortizzatori. Anche se la strada è in via di restauro la ditta appaltatrice deve garantire la sicurezza per tutti coloro che la transitano.