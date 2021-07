Via Passi XI, 66 · Altavilla Milicia

Via Passi XI, 66 · Altavilla Milicia

Fila di un'ora per il pagamento del parcheggio. Una vergogna quella che si ripete ormai da settimane sulle spiagge di Altavilla Milicia. I parchimetri rotti obbligano a fare code interminabili dinanzi all'unica colonnina funzionante. E i vigili pronti a multare chi non fa il ticket. La nostra povera terra in mano ai disservizi.