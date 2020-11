Via Michelangelo, tombini otturati e rifiuti galleggianti

In attesa della prossima alluvione, abbiamo già avuto un primo assaggio con la normale pioggia della scorsa notte. Le vie Michelangelo e Bernini si sono svegliate totalmente allagate, con i tombini completamente otturati e rifiuti (che ormai non raccolgono da giorni) galleggianti. E la pubblica illuminazione spenta. Ovviamente le istituzioni cittadine ci risponderanno che la colpa è di altri... E' semplicemente deprimente guardare sulla scrivania quella busta della TARI che è prossima alla scadenza. Questa città, così com'è, non ha futuro. E non è un punto di vista ma una palese constatazione.