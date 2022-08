Tempi troppo lunghi per l'allaccio di un contatore da parte di Amap

Da fine maggio ho chiesto l'allaccio di un contatore idrico. La richiesta telefonica non procedeva e dopo più di un mese senza esito, mi sono recata alla sportello, dove la prima richiesta non risultava. Rifaccio tutto e finalmente Amap provvede a fare non uno, ma due sopralluoghi. A tre settimane dalla stipula del contratto e dal pagamento per l'allaccio, ancora nulla. Come me anche tante altre persone che ho incontrato allo sportello Amap di via Volturno, a Palermo. Per quanto ancora dovrò andare avanti rifornendomi alle poche fontane con i bidoni?