Ustica, il viaggio della passione: "Aliscafi vecchi, aria condizionata spenta e con mezzo metro d'onda..."

Estate 2024, anche se più che nel futuro siamo nel passato. Benvenuti nell'estate della passione di pendolari, turisti e residenti a Ustica. Ma come si può raggiungere l'Isola con i mezzi come quelli messi a disposizione dalla Liberty Lines?

Gli aliscafi sono vecchissimi e già questo di per sé è un problema. Ogni venerdì e ogni domenica, più in generale nel weekend che si trovano a essere pieni più del solito perché la gente va e viene anche solo per passare lì il fine settimana o raggiungere le case di villeggiatura, appena c'è mezzo metro di onda l'aliscafo non ce la fa. E lì inizia l'incubo: l'aria condizionata viene spenta perché l'imbarcazione della Liberty Lines non riesce a stare a regime. Dunque o va in off o viene direttamente abbassata.

Per di più il mare agitato (anche solo leggermente) non consente una buona navigazione, costringendo l'aliscafo a rallentare e ripartire, rallentare e ripartire, così all'infinito. Una corsa che di solito si fa in un'ora e venti minuti, adesso si fa in due ore. Con la gente che soffre perché il caldo è disumano. La compagnia di navigazione ha intenzione di fare qualcosa o i passeggeri saranno costretti all'inferno per tutta l'estate?