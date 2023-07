Mondello, le alghe sono ancora in spiaggia

Il 21 giugno usciva anche su PalermoToday la tanto attesa notizia che erano finalmente cominciate le operazione di rimozione delle alghe a Mondello. Ben una pala, un operaio e due motrici a disposizione. Non è stato chiarito come l'operaio da solo potesse operare su tre mezzi, ma in una settimana avrebbe dovuto pulire la spiaggia.

A distanza di quasi 20 giorni, le alghe sono ancora lì. Avvicinandosi alla spiaggia (anche dall'auto( si avverte un odore nauseabondo. Tutti i passanti, sia turisti abituati a ben altri livelli di igiene sia palermitani rassegnati, si chiedono perché ci sia ancora questo spettacolo indecoroso.