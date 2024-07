Storia di un albero alla Noce, da casa per gli uccellini a pattumiera per gli incivili

Storia di un albero di città. In piazza Principe di Camporeale c'era una volta un albero di nome Ficus, monumentale e bello, e a chiunque passasse regalava ombra, frescura e senso di tranquillità. Il tempo passò, si fece sempre più grande e vigoroso, le sue grandi radici iniziarono a ramificare ovunque. Il fogliame divenne sempre più rigoglioso così da diventare la casetta di tanti uccellini. Un giorno però qualcuno si accorse che il magnifico albero poteva essere utilizzato per altro e iniziarono a lasciargli di tutto, materassi, sedie, tavolini e persino sacchi di spazzatura. L'altro giorno passando però sentii un sussulto al cuore, era l'albero che mi bisbigliava proprio come quando ero piccina. "Può passare il tempo", mi disse. "Posso diventare la casa degli uccellini o la pattumiera della città, ma per te - concluse - resterò sempre il magnifico Ficus parlante".