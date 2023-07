"Via Niobe, albero pericoloso mai potato in 10 anni"

Gallery

















Vorrei segnalare un grave pericolo per la sicurezza delle persone che vivono nei dintorni di via Niobe. L'oggetto della mia segnalazione è un albero situato in quest'area, il quale versa in uno stato di totale abbandono e rappresenta un potenziale rischio per la comunità locale. L'albero in questione presenta segni evidenti di degrado, con rami spezzati e in procinto di cadere. Inoltre, vi sono dei fili della luce che passano tra i rami, creando un pericoloso intreccio che potrebbe causare cortocircuiti o, ancora peggio, incidenti mortali in caso di cedimento.

La cosa inspiegabile è che l'albero non sia stato potato, a differenza degli altri alberi della strada, nell'ultima operazione di potatura avvenuta qualche anno fa. La situazione è particolarmente preoccupante perché l'albero si trova in una zona frequentata da residenti, pedoni e automobilisti, e il rischio di incidenti è notevole. La sua presenza mette a serio rischio la sicurezza di tutti coloro che transitano nella zona, soprattutto in situazioni di maltempo o vento forte, quando l'albero potrebbe cedere definitivamente.

Mi appellerei dunque all'amministrazione locale e ai responsabili del verde pubblico affinché intervengano prontamente per valutare lo stato dell'albero e prendere le necessarie misure di sicurezza. La rimozione o il restauro tempestivo dell'albero in questione sono fondamentali per prevenire potenziali incidenti e tutelare la sicurezza dei cittadini.