Albero pericolante via Pipitone Federico

Da oltre 5 anni rivolgo all'amministrazione e alla polizia municipale segnalazioni e richieste di intervento urgenti per la risoluzione di un serio problema che provoca un grosso albero di Ceiba Speciosa in via Pipitone Federico, all'altezza del civicico 32. Questo albero è situato proprio davanti all’ingresso di un negozio, immobile di mia proprietà e mi preoccupo per l’incolumità dei tanti passanti su questa via molto transitata perché ci sono negozi. L’albero è seriamente pericolante e a rischio caduta, lo scrivente ha richiesto e fatto stilare una perizia tecnica da un professionista che ha accertato la pericolosità dell’albero, perizia inviata al settore verde del Comune di Palermo ma nel corso di questi anni le nostre tante richieste di intervento sono rimaste tutte prive di attenzione e oggi la situazione e davvero grave l’enorme albero dal peso ingente è inclinato (si allegano foto) e manca poco perché cada e possa provocare una tragedia, dato che la strada è transitata da molti pedoni e mezzi.