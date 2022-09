Mercato delle pulci, l'intervento "radicale" sull'albero: "La toppa peggio del buco"

Quello in foto è l'intervento "chirurgico" effettuato dalle maestranze del Comune (Reset etc) sull'albero del Mercato delle Pulci che, giorni fa, a causa della rottura di un ramo ha causato danni ad una struttura (baracca di alluminio). Fortunatamente nessuno è rimasto coinvolto e, questa, è la cosa più importante. Fatta questa doverosa premessa, mi chiedo, perché quando succedono questi eventi, dopo anni di incuria e totale assenza di manutenzione, il Comune sente l'impellenza di effettuare interventi così radicali come quasi a volersi 'mettere a posto'. Hanno praticamente lasciato soltanto il tronco nudo. Era indispensabile un intervento così radicale? Non sarebbe stata sufficiente una potatura dei rami più a rischio rottura?