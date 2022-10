L'albero di ficus macrophilla crollato al Massimo sostituito con un altro dello stesso tipo

Gallery















Finalmente si comincia a vedere un cambio di passo nella gestione del verde pubblico. Sono iniziati i lavori per la sostituzione dell'albero "ficus macrophilla" crollato poco tempo fa accanto al chiosco Ribaudo. È stato collocato un cartello che informa noi cittadini sul lavoro in corso, con l'indicazione dei responsabili del progetto e della sua esecuzione. Guardando le foto si nota la cura con cui si sta predisponendo il sito dove verrà messa a dimora la nuova pianta.

Che dire? Tutto lascia sperare in un nuovo corso, come avevamo capito leggendo il recente bando del Comune per l'affidamento ai privati della gestione di aree verdi. Speriamo che, nonostante la carenza di risorse economiche e di personale, si riesca a dare impulso ad un settore troppo trascurato in passato, ed a coinvolgere i palermitani nel rispetto e nella cura del verde, un bene troppo prezioso per la salute ed il decoro della nostra città.

Associazione Comitati Civici Palermo, il presidente Giovanni Moncada