Via Gaspare Bivona, prima la potatura e poi la rimozione: "Perché quell'albero è stato estirpato?"

Sabato 25 giugno 2022 un albero di via Gaspare Bivona è stato interessato dal crollo di un ramo. Fatta presente la questione, la Reset si è subito attivata inviando una squadra già il lunedì. Detta squadra ha proceduto ad una "abbondante" potatura, lasciando tra l'altro i rami sul luogo. Mercoledì 29 giugno 2022 vedendo ricomparire gli operai della Reset ho pensato che fossero tornati per rimuovere i rami tagliati, che intanto erano stati lasciati sull'asfalto impedendo il transito, La realtà però era un'altra: erano tornati per ultimare lo scempio soltanto accennato il lunedì. Gli operai hanno, infatti, ben pensato di estirpare completamente l'albero (come da foto che allego). Alle domande di alcuni condomini che chiedevano il perché di una potatura così radicale, gli operai hanno risposto di aver ricevuto indicazioni in tale senso e che se si fossero discostati avrebbero addirittura rischiato il posto di lavoro (sic!).

In un'era in cui si parla tanto di ecologismo, riscaldamento globale e disboscamento, ritengo condotte di questo tipo inaccettabili. E ho paura che il caso da me sottoposto non sia isolato. Aggiungo un altro elemento che nel contesto di degrado palermitano sembra quasi superfluo. Ultimata la loro "opera", gli operai della Reset ( ben 6 per l'occasione!) hanno pensato bene di lasciare un tronco di notevoli dimensioni a cavallo della cancellata che separa Via Gaspare Bivona dal Castello a mare (probabilmente ritenendo che potesse essere un abbellimento dell'area archeologica, effettivamente un po' priva di verde). Chissà che anche questa non sia stata un'indicazione da cui non discostarsi per non rischiare il licenziamento.