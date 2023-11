Da mesi un albero della villa Falcone Morvillo si è schiantato sulla ringhiera di via Marchese Ugo distruggendola in parte. C’è il rischio di precipitare dalla via Marchese Ugo nella sottostante villa Falcone Morvillo. Per questo è necessario intervenire urgentemente per ripristinare la ringhiera. L’albero in pezzi va tolto dalla villa.