Albero crolla e distrugge una macchina: "Pericolanti da anni e mai messi in sicurezza fino al disastro"

Vi segnalo una problematica molto grave e soprattutto tralasciata dal Comune e l’ufficio di competenza. Stamane, dopo molte segnalazioni nel corso dell’anno che non sono mai state ascoltate, è caduto un enorme albero sopra la mia unica macchina, che uso per andare al lavoro. Il fatto è successo in via Camico, a Villagrazia.

L’accaduto è successo alle 12 di sabato 25 novembre e da quell’ora fino alle 15 non abbiamo ricevuto nemmeno una risposta. I vigli del fuoco hanno rimosso l’albero e messo in sicurezza la strada, anche i vigili del fuoco stessi hanno provato a chiamare ripetutamente il Comune ma nessuno ha risposto. Cosa deve fare adesso un cittadino per tutelarsi e continuare a poter recarsi al lavoro?