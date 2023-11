Via Diomede, 7 · Partanna-Mondello

E' da circa15 giorni che giace un albero caduto in via Diomede all'altezza del civico 7, a Partanna, e occupa l'intero marciapiede creando pericolo. Possibile che non venga rimosso?