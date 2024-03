In via Sammartino gli alberi hanno preso posto nel nostro salotto

Gallery











"Gli alberi aiutano a migliorare la qualità dell'aria nelle città, ma non solo: riescono infatti anche a filtrare l'aria e a ridurre la quantità di gas inquinanti o tossine nocive che contribuiscono all'aumento del riscaldamento globale e all'insorgenza di malattie respiratorie".

Certo è vero, ma questo vale per gli alberi curati e potati seguendo i ritmi della natura e le peculiarità delle specie, cosa che avviene regolarmente in altre città del mondo. A Palermo no. Palermo non è una città del mondo, non gode del rispetto dei cittadini e soprattutto del rispetto delle istituzioni.

Chi gestisce l’area dedicata al Verde e alla Vivibilità urbana (quest’ultima è ormai una illustre sconosciuta) e chi dovrebbe rappresentare nelle sedi opportune le problematiche della nostra circoscrizione non ritiene, dopo decine e decine di segnalazioni fatte, che sia il momento di dare risposte e soprattutto di “fare”. Ma, probabilmente siamo noi a non avere capito cari vicini di casa.

La loro è una strategia per garantirci la qualità dell’aria di cui sopra mentre noi, ignoranti, continuiamo a lamentarci di tutto. Resta il fatto che gli alberi della nostra, anticamente bella, via Sammartino continuano a crescere rigogliosi ormai da anni, entrando dentro le nostre case, togliendoci luce e favorendo il proliferare di insetti (in alcuni casi anche topi) alle nostre finestre. I lunghi rami, che ormai si incrociano al centro della strada, sollecitati continuamente dagli autobus e dai mezzi pesanti, potrebbero spezzarsi e causare incidenti. Siamo davvero stanchi di fare appelli, di scrivere sui giornali, di restare inascoltati.

Stanchi di vivere nell’incuria e nel degrado (fisico e sociale). Stanchi di veder apparire l’azienda che si occupa della raccolta dei rifiuti solo dopo l’ennesima segnalazione e di vederla sparire per settimane subito dopo. Sposo l’idea di mio marito che mi dice: "Palermo è una città da cui dobbiamo difenderci".