Via Toscana, 1 · Libertà

Ci troviamo in via Toscana traversa di viale Campania, abbiamo fatto diverse segnalazioni al Comune per potare gli alberi ormai arrivati ad altezza d'uomo e pericolosissimi. I marciapiedi sono tutti rotti a causa delle radici degli alberi. Chiediamo un intervento urgente prima che qualche albero crolli e causi danni a cose e persone.