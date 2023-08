Protesta da via delle Alpi: "Stanno abbattendo diversi alberi di pioppo"

Scriviamo per segnalare che in viale delle Alpi, in prossimità di via Lazio, è iniziata lo scorso giovedì 24 agosto un’opera di demolizione del verde pubblico presente lungo lo spartitraffico della strada. L’operazione è cominciata in sordina, in un momento in cui molti residenti si trovano ancora fuori città. Alcuni operai, interpellati, hanno riferito che si tratta dei lavori per la realizzazione della fermata Lazio nel passante ferroviario e che oltre ai numerosi arbusti di oleandro saranno abbattuti anche gli alberi di pioppo nel tratto fra via Lazio e il distributore di benzina all’angolo con via Umbria. Ci sembra molto grave che in una città che non si è ancora ripresa dallo scempio dei roghi estivi si proceda alla distruzione di piante e alberi, e per di più in assenza di una comunicazione chiara ai cittadini al riguardo.

Evidentemente non si vuole ancora comprendere quanto il verde sia necessario alle aree urbane e quanto contribuisca, fra le altre cose, a mitigarne il surriscaldamento. Che senso ha lanciare allerta meteo e al contempo far abbattere gli alberi? Non entriamo nel merito del progetto in sé, ma riteniamo che qualunque progetto volto al benessere della cittadinanza non possa prescindere dal valore dell’ecosostenibilità, che dovrebbe costituirne il punto di partenza. Quanti alberi moriranno? È prevista una forma di compensazione per il verde perduto? In che tempi? O dovremo rassegnarci a una strada (non più viale, certamente) completamente cementificata? Vorremmo avere informazioni certe, nella speranza che quanto prospettato sull’abbattimento dei pioppi non venga confermato. Di seguito il link per aderire alla petizione che abbiamo lanciato https://chng.it/9CY7BNJhtp

Marinella Emanuele e Marco Leggio