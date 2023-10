Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Buongiorno, siamo residenti in via Hassan, zona Romagnolo. Già da più di un anno ci troviamo in questa situazione. Nessuno si muove per potare gli alberi che sembrano pericolanti né per pulire i marciapiedi. Forse aspettano che questi alberi cadano su qualche auto. Il Comune intervenga.