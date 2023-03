Via Siracusa, alberi non potati: "Attendiamo che arrivino all'ultimo piano?"

Da almeno 10 anni gli alberi di via Siracusa non vengono potati e pertanto crescono senza alcuna cura e/o struttura. Ingenuamente con molte aspettative, all'inizio dell'anno, viste le giornate di maltempo, ho chiesto la potatura degli alberi perché all'altezza del civico dove risiedo, i rami hanno invaso alcuni balconi (tra cui anche il mio) e nelle giornate di pioggia e, soprattutto di vento, si assiste lungo la strada a un 'dondolio' poco confortante degli alberi e dei rami.

Dal mese di gennaio ho scritto tramite PEC , senza ricevere nessuna risposta, al Comune di Palermo, alla Protezione civile, ai vigili del fuoco, all'assessore della Pianificazione urbanistica e infine anche all'assessore al Territorio Regione Sicilia. Quest'ultima gentilmente mi ha degnata di una risposta informandomi che la questione non è di sua competenza. A breve, questi alberi bellissimi inizieranno la fioritura, non perdetevi il tappeto rosa in via Siracusa!