La "giungla" di via Sammartino: "Alberi non potati e rifiuti gettati tra i rami"

Gallery







Le immagini ritraggono via Sammartino e, penso, non abbiano bisogno di troppi commenti. Gli alberi non sono potati da tempo immemore, qualche condomino (al civico 4) addobba i rami con sacchetti di spazzatura buttati da finestre e balconi. Ritengo che per Natale riuscirà a regalarci un albero meravigliosamente futurista. Inutile fare l'appello a chi dovrebbe occuparsi della cura della città: tutti assenti giustificati... nel senso che si giustificano da soli. Incuria, degrado, sporcizia, scarafaggi (anche con sembianze umane), questo il quadro. Vi aspettiamo nel momento in cui qualche ramo si spezzerà danneggiando cose e/o persone e sarete tutti a chiedervi se "era una tragedia che si poteva evitare". Vi aspettiamo quando passerete per dirci che con il vostro aiuto (se votati) risolveremo tutti i problemi di questa città che sta sprofondando sempre più nell'inciviltà.