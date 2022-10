Via Ingegneros, alberi non potati e rifiuti ovunque: "Degrado senza fine"

Gallery









Con dispiacere mi ritrovo a scrivervi per segnalarvi lo stato pietoso di degrado e "grascia" in cui siamo costretti a vivere, nonostante le segnalazioni, in via Ingegneros. Gli alberi mai potati non consentono più di entrare e uscire dalle auto e i rami graffiano i tetti delle vetture. La sporcizia ha oramai raggiunto livelli insopportabili, immondizia ovunque e siamo in zona residenziale e meno male. Ad aggravare questo quadro gli uffici di Villa Sofia (foto allegata). I dirigenti non danno mai dispozione di pulire l'area davanti alla loro sede, non potano gli alberi, non puliscono le aiuole, abbandono totale anche da parte loro. Ma possibile che i dirigenti che dovrebbero occuparsi almeno dei servizi minimi fanno finta di nulla? Anzi si voltano dall'altra parte facendo finta di non leggere le segnalazioni dei cittadini.