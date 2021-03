Oggi in via Autonomia Siciliana mentre percorrevo la pista ciclabile mi sono ritrovato a non poterla utilizzare perché i rami degli alberi, non essendo stati potati, non mi hanno consentito di percorrerla perché il percorso era pericoloso per la presenza dei rami. Signor Sindaco ma quanto dobbiamo aspettare per avere una città a dimensione d’uomo.? Forse quando verrà eletto il prossimo sindaco?