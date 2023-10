"Quegli alberi di via Marconi vanno tagliati: sono pericolosi"

In via Guglielmo Marconi gli alberi all'altezza del civico 69 sono ormai in uno stato di abbandono totale. I rami scendono sino al tetto delle vetture, la sporcizia creata dalle foglie e la spazzatura lasciata in strada dai palermitani crea un ambiente ideale per topi e scarafaggi ed in più i rami fungono da facile appoggio per arrampicarsi verso i balconi del primo piano a chi fosse intenzionato a commettere qualche furto. Alcuni sono persino spezzati ed appoggiati su altri rami dei medesimi alberi. Per quanto doloroso, questi alberi vanno tagliati in nome della sicurezza e della salute pubblica.