Alberi non potati e marciapiedi zozzi: via Ingegneros tra immondizia e degrado

Sporcizia mostruosa nei marciapiedi e nelle aiuole in via Ingegneros. Inoltre da anni - anche attraverso PalermoToday - chiedo la potatura degli alberi oramai tana per topi e insetti. La cosa allucinante che non possiamo più entrare e uscire dalle vetture se non immergendo letteralmente la testa nel fogliame degli alberi. Come si evince dalla foto.

Ma è possibile che non esiste più un servizio di potatura al comune di Palermo? E' possibile che i marciapiedi devono essere pieni di rifiuti a tal punto da non potere camminarci con bambini e con i relativi passeggini se non portando in casa tutto lo schifo gli escrementi degli animali?