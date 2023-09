Via Sammartino, cartello di divieto d'accesso coperto dagli alberi non potati: "E' pericoloso"

Come segnalato anche da altri, la mancata manutenzione stradale di molte vie della città sta creando parecchie situazioni pericolose. Nello specifico, questo è un cartello di divieto di accesso invisibile provenendo dalla parte alta di via Turrisi Colonna, posto all'angolo con via Sammartino, ed infatti nella parte bassa adesso è molto comune vedere gente che prende questo controsenso più volte durante la giornata.

Ovviamente non sarà l'unico caso in zona, ho visto altri cartelli coperti tra via Sammartino e via Principe di Villafranca. Speriamo di non dover aspettare il primo incidente tra veicoli o il primo infortunio di qualcuno nel caso gli cada un ramo addosso col maltempo per far procedere il Comune con la manutenzione. Segnalo inoltre di aver segnalato anche via e-mail il problema, ma ovviamente non ho ricevuto alcun riscontro.