Alberi da potare in via Principe di Paternò: "Arrivano al terzo piano, incubo topi per i residenti"

In via Principe di Paternò all'altezza dei civici 35 e 74, gli alberi sono talmente trascurati dagli addetti al verde pubblico, da aver raggiunto il terzo piano degli stabili, con disagio per gli abitanti dei piani inferiori che non hanno più veduta sulla strada, inoltre costituendo facile rifugio per topi ed uccelli che certamente costituiscono molto più che fastidio per i cittadini. Sarebbe urgente effettuare una potatura radicale per ripristinare una normale visibilio ai condomini dei palazzi ed ai pedoni del marciapiede sottostante.