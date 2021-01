Dall’alto spesso si ha una visione diversa delle cose: infatti da queste foto di può notare come i primi piani delle abitazioni della via Sammartino siano completamente scomparsi tra i rami dei giganti ficus. Oltretutto l’amministrazione comunale si preoccupa periodicamente di potarli anche per la sicurezza di noi cittadini, in modo tale che la via risulti più luminosa ed anche più sicura. Cooperiamo tutti con un gesto affinché questa città non sprofondi.